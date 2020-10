Korean Cultural Center umalalay sa mga frontliner

Ang Korean Cultural Center in the Philippines (KCC), kasama ang SMART, ay magkatuwang sa paglulunsad sa “K-Healing: Overcome Together” isang pangmalakasang kampanya na ang adhikain ay ipakita at ipadama ang malasakit at pasasalamat para sa frontliners sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanilang mga natatanging mga kwento.

Sa paghahawak kamay ng SMART at KCC, 10 inidibidwal hanggang 15 gru[opong may mga kasaping hindi hihigit sa 50 na tao ay makakatanggap ng care packages.

Ang care packages ay mula sa iba’t-ibang Korean brands sa kagandahan at pananamit, wika, pagkain, K-drama at pelikula, pati na rin ang K-pop.

Ang pagsasama ng Smart at KCC ay nagsimula sa Korean Film Festival na isa sa mga proyektong kalahok sa GigaFest campaign.

Pahayag ni Miriam Choa, pinuno ng Smart Prepaid marketing: “We found it fitting to continue the partnership through the K-Healing program of KCC, as it seeks to honor Filipino front-liners for their sacrifices and hard work amid the Covid-19 pandemic. We are glad to support KCC in its initiatives as Smart shares many of KCC’s advocacies, and because of our shared love for Filipinos who also happen to be big ‘Hallyu’ fans.”

Dagdag pahayag pa ni Ms.Choa: “”As a partner, our commitment is to help spread the word on the K-Healing campaign among our customers across our different channels, and help provide giveaways that will become part of the K-Healing package. Supporting KCC in this project is part of a much broader program of Smart and its parent company PLDT to assist the country’s front-liners, as they work hard and sacrifice to help all of us overcome this pandemic.”

Mula naman sa KCC: “We not only aim to invite the front-line heroes to experience the best of Korean care and culture, but to also find healing through products for pampering, relaxation, entertainment and education.”

Sa KCC’s Facebook page maaring mabasa ang mga alituntunin kung paano makakasali sa proyettong. Bukas ang nominasyon para sa individual or grtou[ frontliners hanggang sa Oct. 31.

Ang mga entry ay dapat nasa Ingles na nagpapaliwanag kung bakit pinili nila ang front-liner at kung bakit siya karapat-dapat makatanggap ng isang package sa pangangalaga.

Ang mga naisumite ay hindi dapat lumagpas sa 500 mga salita, at dapat na sinamahan ng mga larawan. Pipiliin ng KCC ang natatangi at humahaplos sa pusong kwento na napapakita rin sa kahalagan ng Filipino bayanihan.

Papayagan lamang ng mga organisador ang isang entry bawat tao, at ang mga entry na nakumpleto sa pamamagitan nito:

https://tinyurl.com/khealingnominations

Ang mga napiling entry ay ihahayag sa Nobyembre 7 sa pamamagitan ng mga social media account ng KCC. Ang mga napiling front-liner ay maaaring asahan na makatanggap ng package ng pangangalaga mula Nobyembre 9 hanggang 20.