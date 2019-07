Korean actress Jeon Mi-seon, nag-suicide

Napalgang wala nay kinabuhi ang iladong South Korean actress nga si Jeon Mi-seon sa usa ka hotel sa Jeonju.

Mihatag ug alarma ang manager ni Jeon human wala na magpakita si Jeon sulod sa duha ka adlaw.

Matud niya nga nakasinatig depresyon ang aktres.

Matud sa taho sa local media, nakit-ang naghikog sulod sa pansayan hotel room si Jeon.

Gikompirmar sa Jeonju police ang pagtaliwan ni Jeon apan matud nila nga wala pa mahuman ang ilang inisyal nga imbestigasyon ug dili pa sila mohimog konklusyon kun unsa gayud tinud-anay nga hinungdan sa pagpakamatay sa biktima.

Gitinu usab sa kapolisan nga mi-check in sa hotel si Jeon ug wala silay nakita nga timailhan nga adunay pugsanong pagsulod sa kuwarto apan wala silay nakitang suicide note ang mga polis.

“The late Jeon Mi-sun had received treatments for her depression. We regret that we bring sad tidings,” pamahayag sa Boas Entertainment, agency ni Jeon.

“It seems Jeon has been largely depressed as she recently lost a family member while her mother has been ill in bed,” taho sa mga polis.

Lead star sa “Love is a Crazy Thing” nuadtong 2005 si Jeon apan mas nailhan kini sa iyang mga supporting roles sa pelikulang “Mother”, “Memories of Murder”, “Hide and Seek”, ug “Bungee Jumping of Their Own”.