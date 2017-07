KORAPSYON SA SMOKING BAN

Inamin ng Department of Health (DOH) na malaking hamon sa gobyerno ang paghuli at pagpataw ng parusa sa mga lalabag sa nationwide smoking ban na nagsimula kahapon at maaaring mabahiran ito ng korapsyon.

Ayon kay DOH Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, dapat na pag-aralang mabuti ng mga local government units (LGUs) kung paano nila huhulihin at mapapanagot ang mga nasa transport sector na lalabag sa smoking ban sa mga pampublikong lugar.

Ayaw pangunahan ni Tayag subalit maaa­ring pumasok umano ang korapsyon o pangongotong sa pagitan ng smoking ban violator at ng mga awtoridad na huhuli sa kanila.

“Pinakamahirap po sa implementasyon ay ‘yung kung paano huhulihin ang mga violators. Ayaw naman po na­ming pangunahan, pero pwede po kasing may negotiation na maganap,” ayon kay Tayag.

Hinimok na ­lamang ni Tayag ang mga LGUs na maging ma­ingat kung sino ang mga taong ide-deputize nila para manghuli ng violators at pag-aralan kung paano huhulihin ang mga ito.

Dapat din aniyang may malinaw na panuntunan o ordinansa ang mga LGUs kung paano parurusahan ang mga violators upang matiyak na mapapanagot ang mga ito.

“Let’s say, titike­tan ba na parang kinumpiska ang lisensya o right then and there, sisingilin nila ng multa. Pero paano iintrega ‘yun o ire-report ng nanghuli? May official receipt ba? Paano mo (LGUs) iko-collect yun?” paliwanag ni Tayag.

“Yan ang pinakamahirap na hindi masasagot ng DOH. Dapat yung LGUs, pinag-iisipan yang mabuti,” ayon pa sa opisyal.

Sinabi ni Tayag na kung may ordinansa ang LGUs ay maaaring sa kanila mapunta ang anumang ­makokolekta mula sa mga violator pero kung walang ordinansa ay direkta itong mapupunta sa national treasury.

EO 26 SUPORTAHAN — MALACAÑANG

Hinikayat ng Mala­cañang ang publiko na suportahan ang pagpapatupad ng nationwide smoking ban o Executive Order No. 26 (Providing for the Establishment of Smoke-Free Environments in Public and Enclosed Places) na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo 16, 2017.

“The implementation of this EO is a realization of our dream of a tobacco-free future. Together, let us give our full cooperation and support to the smoke-free establishments in public and enclosed places,” ayon kay Pre­sidential Spokesperson Ernesto Abella.





Sakop ng smoking ban ang mga paaralan, recreational facilities, elevators, stairwells, mga lugar na mayroong fire hazards, ospital at klinika, at mga food preparation area.

Gayunman, maglalaan naman ng designated smoking areas na mayroon open area para sa proper ventilation ng delikadong usok.