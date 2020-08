Korap sa gobyerno bitayin – PACC

Sang-ayon si Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na maisama sa heinous crime at mapatawan ng parusang kamatayan ang mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang sangkot sa korapsiyon.

Ang pahayag ay ginawa ni Belgica bilang reaksyon sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na buhayin ang bitay sa mga sangkot sa iligal na droga.

“Iyan ay original na proposal ko noon-noon pa. Corruption should be heinous crime, categorized as a heinous crime which should be penalized by death. Ang sa amin nga noon by hanging pero OK naman din ang lethal injection,”ayon kay Belgica.

Sinabi ni Belgica na ang korapsiyon ay masama gaya ng murder,drugs at ang epekto nito ay pang habang buhay.

” Corruption talaga po is as bad as murder, as bad as drugs dahil ang effect po nito perpetual eh when you institutionalize corruption through law buong bayan po milyon-milyong tao ang naghihirap eh minsan mas madali `yong mamatay kesa mabuhay ka ng hirap na hirap. Kaya kailangan talaga pinapatay po `yan. Ang corrupt talaga dapat po `yan pinapatay of course after investigation and mapatunayan,”dagdag ni Belgica.

Iginiit ni Belgica, ang mga libu libong tao ang naghihirap dahil sa mga korap na opisyal ng gobyerno kaya dapat ay pinapatawan yan ng death penalty kapag napatunayan.

Kinakailangan rin na dapat maayos ang justice system at mga karagdagang korte para hindi.matagal ang pag -usad ng kaso.(Juliet de Loza-Cudia/Vick Aquino)