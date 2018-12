Koordinasyon ang kailangan

Kadalasan, nagkakaroon ng mga suliranin sa trapiko ang mga lokal na pamahalaan dahil sa kawalan ng koordinasyon ng mga ahensiya ng pamahalaang nasyonal lalo na ang DPWH, mga pri­badong kompanya ng cable at telecommunication at mga utility companies ng tubig at kuryente. Ang nangyayari, magbabakbak ng kalsada ang DPWH at matapos gawin ito, maghuhukay naman ang water district dahil maglalatag ng tubo para sa patubig. Matapos matakpan ulit ito, maghuhukay na naman dahil magbabaon naman ng mga poste kung hindi ang isang electric company ay ang isang cable company.

Ang resulta, napakahabang panahon na matrapik sa isang lugar. At kung akala ninyo ay tapos na ang kalbaryo, nagkakamali kayo. Dahil malamang sa hindi, huling lalabas ang permit ng DENR para maputol ang mga punong nasakop na ng mga proyekto ng DPWH. Magbabakbak na naman dahil puputulin ang puno at tatakpan ulit ang mga ito.

Dahil na rin sa napakahabang panahon na ginagawa ang mga kalsada at sa kawalan ng pailaw sa lugar, marami ang nagiging aksidente na kundi man nagreresulta sa pagkawala ng buhay ay siguradong nagpapalala pa lalo ng trapiko. Dahil dito, ‘di lamang oras at panahon, salapi ng gobyerno at pribadong kompanya ang nasasayang kundi maging ang pagiging produktibo ng mga taong apek­tado ng sulira­ning ito. Kung susumahin mo ang epekto nito, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya. Nasasayang ang pagkakataong lalong bumilis ang paglago ng ating ekonomiya at ang pag-unlad ng pamilyang Pilipino.

Ang masaklap dito, ang kadalasang sinisisi ng mga tao ay ang mga lokal na pinuno na karaniwang nabubulaga na lamang ng kawalan ng koordinasyon ng mga ahensiya ng gobyerno at pribadong kompanya.

Datapwat tunay na puwedeng ma­nguna ang mga lokal na pamahalaan sa paglalatag ng isang Sistema ng koordinasyon, magiging epektibo lamang ito kung lahat ay may kooperasyon.

‘Di dapat ituring na “junior partner” o mas malala ay “subordinate” nila ang Lokal na Pamahalaan na para bang didiktahan na lamang. Makakatulong ang re­kognisyon nila na para sa maayos na mga proyektong lubos na may epekto sa trapiko, ang perspektibo, kaisipan, posisyon, kaalaman at opinyon ng mga nanunungkulan sa lokal na pamahalaan ay dapat bigyan ng matinding konsi­derasyon. Kapag ang lahat ay may maayos na koordinasyon, ang matinding problema natin sa trapiko ay unti-unting mabibigyan ng kalunasan.