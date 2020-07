Kooperasyon at suporta ang kailangan

Nakakabahala ang tanawin ng mga locally stranded individuals o LSI na nagsiksikan sa stadium ng Rizal Memorial Complex sa Maynila. Nandoon sila upang makibahagi sa Hatid Tulong program ng pamahalaan nitong mga nagdaang araw. Sila ang mga kababayang nais mag-avail ng libreng sakay pauwi sa kani-kanilang lalawigan. Sa stadium tinipon ang mga nanggaling mula sa temporary shelters ng pamahalaan sa Philippine Army Gymnasium, Villamor Air Base Elementary School at Manila Science High School. Ang iba naman ay walk-in.

Nabalewala ang pinaiiral social distancing dahil halos magkakadikit na ang mga LSI sa loob ng stadium. Sa libo-libong kataong nagsiksikan dito, nasa walo hanggang siyam na indibidwal ang inisyal na nagpositibo sa coronavirus disease ( COVID-19 ) at agarang dinala sa isolation area. As of July 28, lumobo na ito sa 27.

Isa si Ormoc Mayor Richard Gomez sa mga naalarma sa kanyang nakita kaya’t agad siyang nagpadala ng bukas na liham kay Pangulong Rodrigo Duterte. Naiintindihan natin ang naging aksyon ng alkalde. Tulad ng ibang local government officials, mahigpit ang kanilang kampanya laban sa COVID- 19 kaya maingat sila sa pagtanggap ng mga taong umuuwi sa kanilang lugar mula sa Metro Manila na tinaguriang epicenter ng coronavirus disease sa bansa.

Mabuti naman at nagbigay ng katiyakan ang lead convenor ng Hatid Tulong program na si Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo na lahat ng pinauuwi nilang LSI ay COVID-free. Bago raw kasi makasakay sa bus o barko ang LSI, kailangang magnegatibo muna sila sa rapid test. Nangako si Encabo na hindi na mauulit ang insidente ng pagsisiksikan ng mga tao sa stadium.

Maganda ang hangarin ng programang ito ng pamahalaan. Kailangan lang siguro ng maayos na implementasyon at makakamit lamang ito kung magtutulungan ang bawat isa. Mismong si Pangulong Duterte ay nakiusap na sa sambayanang Pilipino na paigtingin ang kooperasyon at suporta laban sa coronavirus pandemic.

Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na: “…In a crisis of national proportions that affects every aspect of human life, governments need to have the support and cooperation of the people if it is to succeed in battling the cause of that crisis, that there are people who ask for compassion but show none themselves; that life, after all, is fickle like the weather.”

Ilang kritiko ang nagsabing sinayang ng Pangulo ang pagkakataon na makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nasadlak sa kawalan. Kesyo raw walang nilatag na comprehensive plan laban sa COVID-19 gayundin sa milyun-milyong Pinoy na nawalan ng hanapbuhay.

Inaamin naman ng Pangulo kung may pagkukulang ang gobyerno tulad ng mabagal na distribusyon ng cash aid ngunit pumapalag siya kapag wala na sa lugar ang mga puna. Sa panahon ng pandemya, hindi bangayan kundi pagkakaisa ang higit na kailangan. #