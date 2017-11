Konyong politiko panik sa laglagan

Sino daw itong politiko ang nagpanik at agad na naghanap ng padrino matapos mapabalitang sisipain siya sa binubuong line-up para sa darating na halalan.

Nakarating sa impormasyon ng petmalung spy na si Mang Teban na nagsumbong daw sa kanyang pinsan ang politiko matapos makasagap ng impormasyon na tsutsugiin siya sa line-up.

Himutok daw ng politiko, bakit lumalabas ang mga ganitong impormasyon na maaaring makaapekto sa pagtakbo nito sa 2019 elections.

Sa takbo ng usapan, tila nagpapatulong ang politiko sa kanyang pinsan para siya ay huwag matanggal sa line-up lalo pa’t matagal na niyang pinaghahandaan ang kanyang reeleksyon.

Tiniyak naman daw ni pinsan na gagawa ito ng paraan para manatili sa line-up pero nagpabaon ito ng payo na sana ay pabanguhin ang kanyang pa­ngalan upang hindi magkaroon ng ganitong isyu.

Aminado daw kasi si pinsan na hindi maganda ang standing ng politiko sa survey kung saan nasa puwesto ito ng 50/50 na puwedeng manalo at puwede ring matalo.

Ang nakapagtataka dito, kilala­ naman ang politiko­ as in mayroon namang name recall sa kanya pero hindi umaangat ang kanyang pa­ngalan sa survey at tinalo pa siya ng isang epal na taong palaging may bitbit na mascot sa mga event.

Kilala niyo ang politikong ito at hanapin niyo na lang sa Senado o Kamara basta may letrang B sa kanyang pangalan as in Bagsak siya sa survey. ()