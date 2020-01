Kontrata sa Ayala ngadto sa UP techno Hub, susihon usab – Panelo

Irekomendar ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ni Presidente Rodrigo Duterte nga susihon ang kontrata sa Ayala sa University of the Philippines partikular ang Techno Hub.

Matud sa kalihim, daku ang alkansi gobyerno sa kontrata, subay sa gihimong pagtuon ug pag-angkon usab sa Ayala nga P171 lang per square meter ang abang sa yuta sulod sa 25 taon.

Apan matud niya sa nabasa niining pagtuon matud ni Panelo nga kadaghanan anaa sa P20 lang matag metro kuwadrado ang abang sa mga Ayala sa yuta nga dakung alkansi sa gobyerno.

“I will recommend to the President if this is true, on the basis of a study and on the basis of their admission that only 10.4 billion will be taken by the government, by UP after 25 years. I will recommend to the President, aba pag-aralan natin ito mukhang kawawa na naman ang gobyerno dito,” matud ni Panelo.

Matud niya nga dakung kantidad ang alkansi gobyerno sa giabangan nga yuta sa mga Ayala sa UP Techno Hub kay subay sa nahinabi niini gipaabang sila sa mga Ayala gikan sa P200 hangtud P500 matag metro kuwadrado.

“Definitely lugi ang gobyerno dito. Pero can you imagine, 20 less pesos per square meter. I’ve been told by many businessmen, eh sila nga daw 500 pesos per square meter, ‘yung iba 200 pesos. They are earning… magkano ba nae-earn nila, in months time? Ipagpalagay mo nalang na 1 million lang ang na-earn ng isang building. One million, maliit na iyon ha, kasi ilan ba ang rerenta doon. Pagpalagay mo average mo 1 million, eh 16 commercial buildings, oh edi 16 million a month times 12 tapos times 25, o sige nga,” dugang pa ni Panelo.

Alang kaniya kinahanglan nga makita sa kagamhanan ang kontrata sa Ayala sa gitukod nga techno hub ug kung adunay makita nga nga sayup sa kontrata, kinahanglan adunay himoung kausaban sa mga kondisyong nga nahisulat niini.

Subay niini giklaro ni Panelo nga dili lamg ang mga kontratang gisudlan sa mga Ayala sa gobyerno ang gisusi karon kundi ang uban pang kontrata sa ubang kompanya nga alkansi ang gobyerno.

“Hindi naman, hindi lang naman sila eh. Lahat eh. Lahat ng onerous. Alam mo lahat kasi nagdadatingan iyong mga, kung baga may nagsusumbong na. Kasi nakita nila ang Presidente may political will. Iyong mga nakaraan eh malalakas kasi sa gobyerno kaya hindi nagagalaw. Eh ngayon nung nakita nila si Presidente lahat kinakalkal na kontra sa interest ng gobyerno may nagsusumbong. May mga lumalabas tuloy. So hindi lang Ayala, definitely hindi lang Ayala. Nagkataon lang na sila na mauuna na lumalabas,” pagpasabot pa ni Panelo. (jess campos)