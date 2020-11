Kontrabida si Amba Mauro

Sa mga kasambahay na mahilig manood ng teleserye, malamang na kontrabidang-kontrabida ang tingin nila sa pinauwing embahadora ng Pilipinas sa Brazil na si Marichu Mauro dahil sa napabalitang pananakit niya nang ilang ulit sa kaniyang 51-anyos na kasambahay na Pinay.

Habang isinusulat natin ito mga tropapips, wala pang inilalabas na resulta ng imbestigasyon ang Department of Foreign Affairs tungkol sa ginagawa nilang pagsisiyasat tungkol kay Mauro at sa kaniyang kasambahay na kasama niya sa kaniyang tinutuluyan sa Brazil o Official Residence.

Sa katunayan, habang isinusulat natin ito, wala pa rin tayong nababasa na opisyal na pahayag si Mauro at maging ng kasambahay. Pero kapwa nakauwi na sila sa Pilipinas. Hindi kapag kapag nagsalita na ang dalawa eh sabihin nilang “it’s a prank!” lang ang video na kumalat at naging laman sa mga balita, maging sa Brazil?

Kaya naman palaisipan pa rin sa marami kung bakit ilang beses na nakitang “tila” sinaktan ni Mauro ang kasambahay, batay sa kuha ng CCTV sa loob ng kanilang bahay. Yung bang parang kontrabida sa teleserye na halos ingudngud na ang bidang kasambahay na sa bandang huli eh yayaman at maghihirap naman ang amo.

Medyo maingat tayo mga tropapips na direktang sabihin na “nanakit” ang embahadora dahil nga wala pang opisyal na pahayag ang kasambahay para kumpirmahin ang lumabas sa video na sinaktan siya ng amo niyang embahadora.

Baka nga masorpresa tayo kung bigla niyang sasabihin na nagbibiruan lang sila ng kaniyang amo. Hindi malayong mangyari iyon mga tropapips dahil sa mundong ito eh lahat ay “posible.” Baka biglang sabihin ng kasambahay na siya ang may kasalanan.

Kung pagbabatayan ang lumabas na video at mga ulat, lumilitaw na nagsimula ang sinasabing pananakit ni Mauro sa kasambahay noong Marso at tumagal ng Oktubre. Hindi kaya nagsimula rin ang lockdown sa Brazil sa buwan ng Marso at nakaranas ng “breakdown” ang embahadora dahil hindi makalabas?

Pero bakit isang kasambahay lang ang lumilitaw na napag-initan niya? May favoritism ba si madam sa pananakit? Tanong din ng isa nating kurimaw na may yaya pa kahit matanda na, magkano kaya ang sahod ng kasambahay ng embahadora? Ang pinairal kayang sahod eh presyo sa Pilipinas na P5,000 isang buwan, o presyong pang-Brazil na dapat na mas mataas?

Kung ang video lang ang pagbabatayan, aba’y kontrabidang dapat magdusa ang malamang na gustong mangyari ng mga kasambahay na mahilig sa teleserye dito kay Amba Mauro. Parang nakikinita ko nga na nanggigigil sa galit ang mga kasambahay kapag nakikita nila ang video na kinukurot at binabato ng embahadora ang kaniyang kasambahay.

Subalit ang malaking tanong, makalusot o may lusot kaya si Mauro sa kasong ito? Isang carreer official kasi si Mauro na natalaga na rin sa iba pang bansa tulad sa Milan, at sinasabing maganda naman daw ang record nito.

Katunayan, may lumabas pang pahayag na sinusuportahan ng isang grupo ng mga dating diplomat ang kontrobersiyal na opisyal.

Kaya lang, masakit sa mata ng DFA ang kaso ni Mauro. Unang-una, maraming OFW natin ang kasambahay na ipinapanawagan natin na dapat ingatan ng mga bansa na kanilang kinaroroonan.

Papaano kung biglang mapawalang-sala si Mauro sa kaso at sabihin na wala pala siyang kasalanan kahit nakita sa video ang lahat ng nangyari? Napag-alaman din na hindi OWWA o rehistrado sa POEA ang kasambahay dahil nga pinapayagan ang mga embahador na magdala ng kasambahay sa bansa na kanilang pupuntahan.

Anuman ang mangyari, dapat na may leksiyon na matutunan ang DFA sa pangyayaring ito para hindi na maulit at mabigyan ng proteksiyon ang mga kasambahay na bitbit ang mga embahador. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”