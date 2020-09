Kontra red tape! Duterte may werpa manibak

Bibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte para pabilisin ang proseso ng mga transaksyon sa gobyerno at burahin ang red tape na kadalasang pinag-uugatan ng korapsyon.

Kasamang ibibigay sa Pangulo ang kapangyarihan na sibakin o suspindihin ang mga empleyado ng gobyerno na hindi sumusunod sa mga kautusan kontra red tape.

Ito ang inihayag ni Senate President Vicente `Tito’ Sotto III sa radio interview ni Jarius Bondoc kung saan sinabi nito na hindi masasabing emergency power ang ibibigay nila sa Pangulo.

“Well, puwedeng sabihin ng iba na parang emergency powers `yon, pero hindi. Technically we are giving him authority to streamline the present system pagdating sa mga bigayan ng permits, mga processes, mga procedures, applications, licenses, clearances, certifications, authorizations,” sabi ni Sotto.

Sa kanilang pulong umano kay Pangulong Duterte kamakalawa ay numero unong nirereklamo nito kung paano susugpuin ang korapsyon sa gobyerno dahil hanggang ngayon may mga nakararating pa rin na report sa kanya na matagal ang pagkuha ng permit.

Pinunto ni Sotto na may mga simpleng transaksyon lang aniya sa gobyerno (lokal man o national), na inaabot pa ng ilang araw, ang iba 40-45 araw, na siyang nirereklamo ng Pangulo.

Sa tingin umano ng Pangulo ay kulang pa ang Republic Act o. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 para matuldukan ang red tape sa gobyerno.

“Kasi nga daw, doon nanggagaling `yong lagayan, ang matinding corruption doon nangyayari,” ani Sotto.

Target umano ng Pangulo na mahikayat ang mga foreign investor na pumasok sa bansa kaya nais nitong pabilisin ang proseso ng mga transaksyon sa gobyerno. Nakarating aniya sa Pangulo na maraming foreign investor na pinagpipilian ang Vietnam, Thailand at Pilipinas.

“Ang sinasabi naming permit, yung mga pag gagawa ng negosyo or magtatayo ng negosyo,” ani Sotto.