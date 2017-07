Kontra ML talo sa numero

Aminado si Liberal Party (LP) President at Senador Francis “Kiko” Pangilinan na talo sila sa numero para hadlangan ang hirit na patagalin pa ng limang buwan ang martial law sa Mindanao.

Tatalakayin na bukas (Sabado) sa joint session ng Kongreso ang hinihinging martial law extension ni Pangulo Rodrigo Duterte.

Ayon Kay Pangilinan, numbers game ang labanan at malinaw namang mayorya ang nasa panig ng administrasyon kaya’t hindi na umano nila inaasahan ang mas mahabang debate.

“I don’t think the debate will be too lengthy.This is in the end a numbers games and the number are overwhelmingly in their favor,” ani Pangilinan.

Samantala sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na sisikapin nilang hadlangan ang haba ng hinihinging extension ng batas militar.

“LP will raise issue of the need for a martial law extension until year -end which we believe is not justified. Likewise , we believe that the coverage of the whole Mindanao cannot be justified under our constitution,” giit ng senador.