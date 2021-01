Konting tiis sa bakuna

Nagbunga na ang pagsusumikap ng pamahalaan na hanapan ng bakuna kontra COVID-19 ang mga Pinoy.

Nakakatuwang malaman na sa kabila ng kung anu-anong isyung ibinabato sa mga nangangasiwa sa bakuna ay nariyan ang determinasyon na makakuha na sa lalong madaling panahon ng bakuna pangontra sa COVID-19.

Talaga namang napakahirap ng prosesong pagdadaanan sa pagbili ng bakuna dahil in demand ito sa buong mundo.

Maliit at hindi kayamanang bansa ang Pilipinas kaya medyo mahirap makipagsabayan ng pag-order sa mga drug manufacturer na siyang dapat unawain ng taumbayan.

Hindi naman tayo sigang bansa na kapag umorder ay nariyan na agad.

Konting tiis lang mga kababayan dahil full force ang gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte para tugunan ang pangangailan nating mga Pinoy sa bakuna.

***

Good news pa rin tayo.

Umagaw ng eksena ang pagtatatag ng grupong BTS sa Kongreso. Sabagay katunog kasi nito ang sikat na K-pop idols na BTS kaya hindi nakapagtatakang pag-usapan.

Ang BTS ay binubuo ng bagong grupo ng mga mambabatas sa Kamara sa pangunguna ni Taguig Congressman at dating Speaker Lord Alan Peter Cayetano.

Sa mga K pop fans, bago kayo magkagulo ang ibig palang sabihin ng BTS ng grupo ni Cong. Alan ay Balik sa Tamang Serbisyo.

Sabi mismo ni Cayetano, pasok rin ang BTS sa Bayanihan, Tapang at Serbisyo na tila daw nawala na ngayon sa Kamara.

Dahil noong siya raw ang Speaker, ang tawag sa Kamara ay House of the People o HOPE pero ngayon ay naging House of Politics.

Upang mabura ang ganitong saloobin ay bibigyang prayoridad ng mga mambabatas na bumubuo ng BTS ang mahahalagang isyu tulad ng COVID-19 vaccination program at economic recovery ng bansa, gayundin ang mga presyo ng bilihin at kuryente, at iba pang nakakaapekto sa pang araw-araw na buhay ng mga mamamayang Pilipino.

Isasama rin sa kanilang agenda ang pagbusisi sa kalagayan ng rehabilitation programs sa mga nasalanta ng nakaraang malalakas na bagyo, at eruption ng Taal volcano noong Enero ng nakaraang taon.

Maging ang gagawing amyenda para para mapigil ang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth.

Kailangan kasi ng bagong batas para magkabisa ito na hindi natin nakikitang nangyayari.

Isa pa ang pangako ng mga higante at mayayamang telcos na pabilisan ang internet service, anyare na?

Ilan lang daw ito sa mga isyu na dapat sana ay napapaglaanan ng atensyon ng Kamara ngayon hindi nangyayari.

Kakaloka naman talaga dahil sa dinami-dami ng problema ng bansa ay ang debate sa Charter change ang inaatupag ng mga kongresista.

Kaya sa mga bumubuo ng BTS na sina dating Deputy Speakers Camarines Sur Cong LRay Villafuerte, Laguna Cong. Dan Fernandez, Batangas Cong. Raneo Abu, Capiz Cong. Fredenil Castro , Bulacan Cong. Jonathan Sy-Alvarado na dating chairman ng House committee on good government and public accountability; at Anakalusugan partylist Cong. Mike Defensor, na dating chairman ng House public accounts committee, good luck sa inyo sana’y maipagpatuloy ninyo ang dati ninyong ginagawa sa Kamara kahit wala na kayo sa poder dahil ito ang higit na kailangan ng sambayanang Filipino.

Kahit pito lang sila, sabi ni Congressman Defensor, marami pa silang mga committee chairperson at iba pang miyembro ng Kamara na sumisimpatiya sa layunin ng BTS.

Why not nga naman kung para sa kabutihan ang hangad at hindi politika dahil sawang sawang na ang ating mga kababayan sa politika sa Kongreso.

Katulad ng mithiin ng BTS ganundin ang hangad natin sa kanila ang magtagumpay at maibalik ang Bayanihan, Tapang at Serbisyo sa Kamara.