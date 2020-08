Konsehal may ka-sex sa Zoom meeting

Hindi napigilan ng isang konsehal sa Rio de Janeiro, Brazil ang tawag ng laman na tila nagkaroon ng ‘live show’ sa isang Zoom meeting kasama ang ilang public official.

Sa video conference ng mga konsehal sa Brazil, makikita ang isang konsehal na may ginagawang milagro kasama ang isang babae sa kama.

Ayon sa mga Brazilian councilor, nakalimutan ng kanilang kasamahan na patayin ang camera sa Zoom kaya’t nasilayan ang pakikipagtalik nito.

“As soon as we noticed what was happening, we immediately asked the people controlling the audio and video of the participants to take it off the feed,”ayon kay Leonel Brizola, ang chairperson sa naturang meeting.

Depensa naman ni Brizola, wala silang kontrol sa mga video na lumalabas sa kanilang meeting.

Ang naturang pagpupulong ay nagpatuloy pa ng apat na oras matapos ang ‘side show’ ng konsehal, kung saan tinalay ang mga pagkain ng kabataan sa Brazil sa kabila ng COVID-19 pandemic.