Konkretong solusyon

Sinalanta ng sunod-sunod na bagyo ang bansa sa loob lamang ng halos isang buwan at nag-iwan ng matinding pinsala sa mamamayan at sa mga ari-arian. Kaya naman, maraming sektor kabilang na ang mga senador sa mga nananawagan na ipasa ang isang panukala para sa konkretong tugon sa mga kalamidad.

Si Senador Bong Go na kaalyado natin sa Senado ang isa sa mga nanawagan sa kanyang mga kapwa-senador na aksyunan at ipasa ang Department of Disaster Resilience bill.

Ayon po kay Senador Go, panahon na para maipasa at pagtibayin ng Senado ang Senate Bill no. 205 na kanyang isinulong noong nakalipas na taon para itatag ang Department of Disaster Resilience.

Ang nabanggit na panukalang batas ang magbibigay po ng mas malinaw na aksiyon upang mas lalong mapatibay ang bansa sa anumang darating na kalamidad at agad maagapan o kung hindi man ay mahadlangan ang mga insidente na posibleng magdulot ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino.

Sa ilalim ng panukalang Department of Disaster Resilience, ito ang mangangasiwa sa paghahanda sa mga parating na kalamidad, at mabawasan ang posibleng pinsalang maaring idulot sa mamamayan.

Ito rin ang magbibigay ng mas malinaw na chain of command, mas pinaigting na mekanismo para sa agarang pagtugon at pangkalahatang aksyon, at maagap na pagkilos sa pangangasiwa sa crisis situation.

Bagama’t may mga ahensiyang nangangasiwa at nakatoka ngayon sa pagtugon sa mga kalamidad, ito ay nasa hiwalay na mga ahensiya at departamento ng gobyerno.

Sa panukalang batas ni Sen. Go, dapat iisang departamento lamang ang hahawak, mangangasiwa at magsilbing timon sa lahat ng mga dumarating na bagyo o kalamidad sa bansa, gayundin para mas maging mabilis at mas episyente ang paghahatid ng serbisyo publiko sa panahon ng krisis.

Dapat aniyang maging bukas ang mga mambabatas sa nabanggit na panukala para masiguro ang kahandaan ng gobyerno sa pabago-bagong takbo ng panahon.

Bagama’t mayroon po tayong National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), ito ay isa lamang coordinating body na maaari pang mas mapahusay ang mandato kung may mabubuong bagong departamento.

Kailangan po isang cabinet level official lamang ang mangangasiwa at over-all in-charge sa pagtugon sa kalamidad at makipag-ugnayan sa mga lokal na ahensiya para iisa lamang ang pagmumulan ng mga utos at direktiba.

Isa pang halimbawa po sa nais ipunto ni Senator Go kung bakit kailangan ang Department of Disaster Resilience, mayroon tayong Office of Civil Defense (OCD), Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) at Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) pero nasa magkakahiwalay na departamento ng gobyerno ang mga ito.

Kung mayroong DDR, ito na ang lalapitan, ito na ang kakausapin ng Pangulo ng bansa at ang departamento na ang direktang gagabay sa mga lokal na opisyal at iba pang ahensiya ng gobyerno na tumutugon sa mga kalamidad at sakuna sa bansa.

Sa ganito pong paraan, hindi na malilito ang ating mga kababayan kung kanino at kung saan sila hihingi ng tulong at impormasyon.

Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay makailang beses na nitong binanggit sa mga talumpati at maging sa kanyang State of the Nation Address (SONA) nitong buwan ng Hulyo na dapat magkaroon ng ahensiyang nakatutok lamang para sa kalamidad.

Nakita po mismo ng Presidente ang importansiya ng pagkakaroon ng isang ganitong departamento upang mas mabilis ang pagtugon at sistematiko ang paghahatid ng serbisyo para sa proteksiyon at kaligtasan ng bawat Pilipino.

Sa kasalukuyan ay mayroong anim na nakahaing panukalang batas sa Senado na halos kahalintulad ng panukala si Senator Go at sumusuporta sa pagtatatag ng DDR kaya hindi po tayo nawawalan ng pag-asa na maipapasa rin ito sa tamang panahon.

Nakapasa na po sa Mababang Kapulungan ng Kogreso ang kanilang bersiyon ng DDR nitong September 21, at ang pag-sang-ayon na lang ng mga senador ang kulang para maipasa ang Senate Bill no. 205 at maging ganap na batas.

Hindi lamang po si Senador Go ang umaapela para maipasa ang Senate Bill no. 205 kundi pati na rin ang mga kongresistang naniniwala na makakatulong ng malaki ang pagtatatag ng DDR dahil kailangan ang isang full-time agency na nakatutok at nakapaghanda para sa mga kalamidad.

Ang mga kalamidad ay bahagi na po ng buhay ng mga Pilipino at nadagdag pa ang epekto ng climate change. Subalit magagawa po ng gobyerno na mabawasan ang pinsala at epekto ng mga ito kung maitatag ang DDR at ma-institutionalize ang mga pagtugon sa kalamidad at mga hindi inaasahang sakuna sa bansa.