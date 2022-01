Kongreso ratsada sa 10 araw sesyon bago eleksiyon

Nanawagan si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa kapwa nito mga mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso na paspasan ang pagpapatibay ng mga nakabinbing panukala na makatutulong sa pabangon ng ekonomiya ng bansa at hindi dapat magpadala sa init ng darating na halalan.

Bukas magbabalik-sesyon na ang Kongreso at at ito’y tatakbo lamang ng 10 araw o hanggang sa Pebrero 4 dahil sa recess para bigyan-daan ang 2022 national and local elections.

“There’s a lot to be done for our country and our people. Even with the elections drawing closer, let us put our 100% towards the passage of much needed laws that our people expect from Congress,” ayon kay Drilon.

Tinukoy ni Drilon ang panukala ukol sa amendments to the Public Service Act na nakabinbing sa bicam, na dapat umanong agad nang maaksiyunan bago ang recess na makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya. (Eralyn Prado)