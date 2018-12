Kongreso ok nga lugwayan ang martial law

Daku ang tsansa nga kahatagan sa Kongreso ug laing extension ang Martial Law sa Mindanao kun ugaling pangayuon ni Presidente Rodrigo Duterte.

Matud ni House Majority Leader Rolando Andaya, nga mas mapadali ang pag-apruba niini kung ipaniguro sa militar ug kapolisan nga ilang tahuron ang constitutional rights sa matag molupyo sa Mindanao sa ilawom sa deklarasyon.

Matud ni Andaya, nga ilang paminawon ang sentimyento da mga tawong direktang maapektohan sa balaod militar pinaagi sa ilang tepresentante sa ubos balay balaoranan.

“If the President will ask for it, then chances are it shall be given,” matud ni Andaya.

“The inputs and views of the congressmen from Mindanao , who represent the people directly affected, will carry much weight during the deliberations,” dugang pamahayag sa majority leader.

Sayo niini gibutyag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Carlito Galvez Jr., nga ilang irekomendar ni Presidente Duterte nga subling lugwayan ug usa ka patuig ang Martial Law.

Gikatakdang mapopos ang gipatumang martial law sa Disyembre 31, 2018.

Unang gidineklarar sa Mindanao subay sa pag-atake sa Maute-ISIS group sa Marawi City.