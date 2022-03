Kongreso napasok ng mga komunista

Napasok na ng mga komunista ang Kongreso sa pamamagitan ng party-list at ginagamit umano ang pondo ng gobyerno para sa kabilang grupo.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na Talk to the People.

Ayon sa pangulo, hindi lamang sa gobyerno nakapasok ang mga ito kundi maging ang mga grupo sa ibang bansa at nagpapanggap na mayroon silang isinusulong na adbokasiya.

“Alam mo, they are, totoo ‘yan, nakapasok sila sa Congress. No doubt about it. They have used the party-list eh alam mo bright kasi ‘yong gumawa noon eh,” anang pangulo.

Sinuportahan din ni Duterte ang pahayag ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) Spokesperson Lorraine Badoy na limang party-lists ang nakiki­pagsabwatan sa Communist Party of the Philippines (CPP).

Tinukoy dito ng pangulo ang acronym na “KABAG” na kumakatawan sa mga grupong Kabataan, Alliance of Concerned Teachers, Bayan Muna, Anakpawis at Gabriela.

Lumaki aniya ang grupo ng mga makakaliwa at ang pera ng gobyerno ang ginagamit nila para sa kanilang samahan. (Aileen Taliping)