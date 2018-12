Kongreso naglalaway sa ₱45B road user’s tax – Diokno

HINDI ang umano’y mga nakasingit na pondo sa panukalang pambansang buget sa 2019 ang dahilan ng ngitngit ng mga kongresista kay Budget Secretary Benjamin Diokno kundi ang P45 billion na pondo mula sa road user’s tax.

Ibinunyag ni Diokno na ang P45 bilyon mula sa road user’s tax ang pinag-iinteresan ng ilan sa mga kongresista lalo na at naaprubahan na sa Kongreso ang pagbuwag sa Road Board.

Inatasan aniya siya ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ilabas ang nabanggit na pondo hangga’t hindi nabubuwag ang Road Board.

Sinabi ng kalihim na marami ang nag-iinteres sa pondo dahil ito ang nagiging gatasan ng mga nakalipas na administrasyon at doon nagmumula ang maraming kalokohan.

“‘Yun ang pinag-iinteresan ng ilang tao d’yan kasi that’s really a cash cow of the previous administration. Maraming kalokohan ‘yan. We made a decision – the President and I and our economic managers – na hindi namin re-release-an ‘yan. I just came from the President kagabi. Sabi niya ‘wag mong release-an because the status now of that bill is in question,” ani Diokno.