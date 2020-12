Kongreso binaha ng COVID positive

Halos papalo sa isandaang empleado ng Kamara ang nagpositibo sa COVID-19 sa sa kauna-unahang mass testing na isinagawa ng kapulungan simula nang tumama ang pandemya.

Ayon kay House Secretary General Mark Llandro Mendoza nasa kabuuang 98 indibidwal ang lumitaw na nagpositibo sa COVID-19 positive sa mass testing noong Nobyembre 10 kasunod rin sa inisyatibo ni Speaker Lord Allan Velasco.

“Almost all COVID-19 positive cases were asymptomatic. All those who tested positive were directed to self-isolate to avoid passing the virus to others and immediate tracing of their close contacts was conducted,” ayon kay Mendoza.

Ngunit paglilinaw ni Mendoza, ang naturang bilang ay katumbas lamang ng 5 porsiyento mula sa kabuuang 2,000 mambabatas at empleado ng kupulungan na sumailalim sa reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) mula Nobyembre 10.

“It’s the first time a mass testing was conducted in the House since COVID-19 was declared a pandemic in March. Speaker Velasco ordered the mass testing to ensure the health and safety of everyone in the Batasan Complex, while the legislative chamber carries out its constitutional duties amid the pandemic,” ayon kay Mendoza.

Magugunitang bago ang November 10 mass testing ay nakapagtala na ang kapulungan ng 80 COVID-19 cases mula Marso at karamihan naman ay nakarekober maliban sa dalawang mamababaatas at tatlong empyedo na nasawi. (Eralyn Prado )