Kondisyon sa mga 4Ps beneficiary ng DILG: Ayaw pabakuna, puwera sa ayuda

Inirekomenda ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang pagpatutupad ng “no vaccine, no subsidy” sa mga pasaway na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na tumatanggi pa ring magpabakuna laban sa COVID-19.

Sa isang panayam, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na iminungkahi nila sa DSWD na tanggalan ng ayuda ang mga miyembrong hindi pa bakunado at patuloy na tumatangging mabigyan ng proteksiyon laban sa nakamamatay na virus.

Sa kasalukuyan ay bumabalangkas na aniya sila ng mga paraan para disiplinahin ang mga pasaway na miyembro ng 4Ps na hanggang ngayon ay todo tanggi pa rin sa bakuna.

Para mapuwersa umanong magpabakuna ang mga ito, Iginiit ni Malaya na plano nilang idagdag ang pagbabakuna sa mga kondisyong inilatag ng pamahalaan bago ipagkaloob ang cash assistance sa mga miyembro ng 4Ps.

Kabilang sa mga unang kondisyon para maging miyembro ng 4Ps ang pagtungo sa heath center para magpapurga at pagpapa-enroll sa kanilang mga anak sa paaralan.

Pinag-aaralan na aniya ng kanilang mga abogado ang mga ligal na usapin sa gagawin nilang hakbang dahil isang batas ang pagkakaloob ng conditional cash transfer at nasa public health emergency pa ang bansa.

Samantala, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla Jr. na tinatalakay na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) ang pagpapatupad ng sapilitang pagbabakuna alinsunod sa hangarin nitong lalo pang mapalawak ang nabibigyan ng proteksyon laban sa COVID-19. (Mia Billones/Dolly Cabreza)