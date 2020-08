Komunyon sa Espiritwal na paraan sa Panahon ng Pandemya!

Sa simula’t simula pa ng pandemya at malawakang lockdown sa buong daigdig, hinikayat na ni Pope Francis ang mga mananampalataya na mangumunyon sa espiritwal na paraan. Marami ang natulungan lalo na ang mga maysakit sa payo ng Santo Papa ngayong sarado ang mga Simbahan.

Ang ‘Spiritual Communion’ ay matagal nang kaugalian ng mga Kristiyano hindi lamang ng mga Katoliko kundi pati na rin ng mga Lutheran, Anglican at Methodist sa panahon ng krisis dulot ng karamdaman o persekusyon. Batay sa paniniwala sa presensiya ni Kristo sa Eukaristiaya ang tradisyon.

Bilang mga Katoliko naniniwala tayo na ang Banal na Komunyon ay hindi lamang ‘simbolo’ ng pananatili ng Panginoon, kundi si HesuKristo mismo na tinatanggap natin sa Santa Misa. Sa mga pagkakataon na hindi natin Siya matanggap, maaari pa rin pumasok ang Panginoon sa ating puso sa paraang espiritwal.

Turo ng mga dalubhasa sa Teolohiya, ang ang pangungumunyon sa paraang espiritwal ay kasing halaga ng pagtanggap ng Komunyon sa Santa Misa (depende sa sidhi ng pagmamahal sa pagsasagawa nito). Ayon kay San Josemaría Escirivá, “Spiritual Communions improve the presence of God.”

Giit ng Simbahan, “The Eucharist is the summit and source of the Christian Life.” Walang mas hihigit pang layunin sa puso ng isang Kristiyano kundi maiugnay ang kaluluwa sa Diyos. Sa panahon ng pandemya lalong damang-dama natin ang ‘gutom sa Diyos’ o hangad na makasama Siya at matiyak na hindi tayo nag-iisa.

Puna ng Iglesya ukol sa kaluwagang dulot sa dibdib ng palagiang pangungumunyon sa paraang espiritwal: “A special advantage of Spiritual Communion is that we can make it as often as we like – even hundreds of times most especially when we feed down and alone..”

Narito sa wakas ang tanyag na pagbabalangkas ni St. Alphonsus Ligouri na maaari nating gamitin sa paglalahad ng pagmamahal sa Panginoon sa Banal na Sakramento:

“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love you above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this time receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if you were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.”