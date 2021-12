Komunistang-terorista ‘persona non grata’ na sa mga LGU

ANG huling kabanata ng paghahari-harian ng Communist Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front’s (CPP-NPA-NDF) ay nalalapit na, matapos magdeklara ang halos lahat na ng local government units (LGUs) na persona non grata na sa kani-kanilang lugar ang mga komunistang-terorista.

Ito ang inihayag sa lingguhang ‘virtual’ balitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC), ni Interior and Local Government Asst. Dir. Rene Valera na nagsabing 74 sa 81 probinsiya ay nakapagpasa na ng mga resolusyon na persona non grata na ang mga CPP-NPA-NDF sa kanilang mga lugar.

Sabi ni Valera, ang mga nagpasa na ng resoluyon ay umabot na sa 26,353 barangays, 1,436 munisipalidad at 110 siyudad sa buong bansa.

Si Valera na kinatawan din ng NTF-ELCAC para sa Local Government Empowerment Cluster, Basic Services Cluster, at Local Peace Engagement Cluster at maging ng Barangay Development Program (BDP) ay naghayag din na 74 na probinsiya ay nabigyan na ng ‘orientations’ para sa pagproseso ng BDP, na nakalaan sa 1,406 mga barangay sa 2022.

Idinagdag pa ni Valera 1,403 barangays na ang dumaan sa barangay development planning upang tukuyin ng mga komunidad ang kanilang nais na paglagakan ng pondo ng BDP.

“Convergence initiatives like pulong-pulong with local ELCAC task force, local peace builders dialogue,” ang mga naisagawa na ayon sa opisyal upang ang mga residente ng mga barangay ay makapamuhay na ng maayos kahit wala ng mga CPP-NPA-NDF sa kanilang mga lugar.