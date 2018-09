Komunista natatalo na! – Digong

Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos ang problema sa kilusang komunis­ta sa second quarter ng susunod na taon dahil unti-unti nang bumabagsak ang puwersa ng mga New People’s Army (NPA).

Sa kanyang pakikipag-usap sa mga sundalo sa Camp Melchor dela Cruz sa Gamu, Isabela, sinabi ng Pangulo na nananalo na ang gobyerno sa laban sa mga komunista.

Sinabi ng Pangulo na maraming grupo sa Mindanao ang bumagsak na at marami na rin ang nagsisuko sa gobyerno kasama ang kanilang armas.

“I think we are winning the war finally. Maraming front sa Mindanao bumagsak na, especially on the right side, eastern… Davao, Agusan, ‘yan banda, “ anang Pangulo.

Hindi aniya makaporma ang mga NPA sa Western Mindanao dahil balwarte ito ng mga Moro at hindi papayag ang mga ito masakop sila ng ibang puwersa.

Sinabi ni Pangulong Duterte na mala­king bagay na pati lider ng mga komunista ay nagsisuko na rin kasama ang kanilang armas kaya iilang lugar na lamang ang maituturing na balwarte ng mga NPA.

“They are coming down at nagsu-surrender ng armas at malaking bagay ‘yung mga sinasabi nila at tinatrabaho na ng intelligence ang mga impormasyong ibinigay sa mga sundalo,” dagdag pa ni Duterte.