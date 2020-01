Komprehensibong nationalized power plan inilatag

Hinimok nina House Deputy Minority Lea­der at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate at chairman Neri Colme­nares si Pangulong Rod­rigo Duterte na pagtuunan din ang nangyaya­ring monopolyo ng ‘power oligarchs’ o mga mayayamang kapitalista sa po­wer industry matapos nitong sitahin at balaan ang mga concession agreement ng Maynilad at Manila Water na ang pamahalaan na ang manga­ngasiwa dito.

“The constant threat of thinning power supply and brown outs in exchange for higher po­wer rates or more one­rous power supply agreements has been the bane of consumers for decades now,” ayon kay Zarate.

Aniya, sang-ayon sila sa sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi, na ang mga yellow at red alert warning ay mga senyales ng pagnipis ng suplay ng enerhiya kaya dapat nang simulan ang pagtatayo ng kapasidad, su­balit kailangan ng komprehensibong nationa­lized power plan upang makamit ito.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Colmenares na ang puwersahang pagpapasara sa mga power plant ang dahilan ng pagkakaroon ng mga yellow at red alert, ma­ging ang pagtaas ng mga power rate.

“Tama lang ito dahil sila naman talaga ang may kasalanan. May kontrata sila to deli­ver electricity to the public pero ‘di nila naibigay. Kung nasira ang boiler o anumang problema ‘yan, kargo nila dapat. ‘Wag nilang ikarga sa aming consumers.”