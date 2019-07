Komposisyon ng Team PH, malalaman sa Hulyo 17

MALALAMAN na sa Hulyo 17 ang kabuuang bilang ng mga pambansang atleta na sasabak­ sa 30th Southeast Asian Games simula Nobyembre 30 hanggang Disyembre 11.

Ito ay matapos pag-usapan ang proseso sa pagpili ng mga pambansang atleta at pagtatakda ng panghuling criteria para sa makakasama sa dele­gasyon ng Pilipinas.

Sinabi ni Philippine Sports Commission (PSC) chairman at 2019 Southeast Asian Games Chef de Mission William ‘Butch’ Ramirez na pa­ngunahing agenda sa meeting ay ang finalization ng mga criteria pati na ang team selection process ng bawat isang national sports association na magpapartisipa sa kabuuang 56 sports na paglalabanan.

Tanging ang mga pangulo at secretary general ng mga kasali na national sports association sa SEA Games ang inaasa­hang dadalo sa pulong kasama ang mga opisyales ng Philippine Olympic Committee (POC).

“We need to come together as a group to agree on the criteria. The PSC recognizes its strengths and in this case our strength lies in the knowledge of our partners on their specific sports,” paliwanag ni Ramirez.

“We are looking into using the latest SEAG, Asian Games and World-level performances of our athletes as bench-marks for selection. Basically the same criteria used by CDM teams in past multi-sports events we participate in but crafted to serve our purpose for the SEAG syempre,” sabi ni Ramirez. (Lito Oredo)