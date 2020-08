Kolurum van sumalpok barrier, 3 sugatan

Tatlo ang naitalang sugatan nang salpukin ng van ang concrete barrier at poste ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT3) sa Quezon City, Sabado ng umaga.

Nangyari ang insidente sa EDSA southbound malapit sa Aurora Tunnel sa Cubao. Tatlong sakay nito ang nagtamo ng minor injury at dinala sa East Avenue Medical Center. Hindi naman nasugatan ang driver ng van na kinilalang si Noel Cansejo.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) traffic operations chief Bong Nebrija, nabatid na kolurum ang van at galing pa sa Isabela, Cagayan. May sakay itong tatlong pasahero.

“Obviously the driver will be charged of colorum operation charging the passengers ranging from P2,000-P5,000. Even if you are covered for accidents like this but shows that you’re riding is involved in illegal operations then you will not be able to claim a thing,” ayon sa Facebook post ni Nebrija.

Aniya kabilang sa mga dahilan ng insidente ang bilis at haba ng oras na nagmamaneho ang driver na walang kapalitan.