Kolorum na mga sasakyan wawakasan ng PASADA party-list

Itutulak ng Pilipino Society and Development (PASADA) party-list na mawakasan ang problema sa mga colorum na sasakyan sakaling magkaroon sila ng pagkakataon na mapabilang sa Kongreso sa 2022 eleksiyon.

Sa ginanap na launching ng PASADA, sinabi ni Dom Hernandez, Secretary General ng grupo na tatlong aspeto lang ang kanilang isusulong at kinabibilangan ito ng pagsasa-ligal ng mga colorum na sasakyan para malutas ang kakulangan sa mga pampublikong sasakyan, pagpapatupad ng intermodal terminal upang matiyak na may masasakyan pa ang mga commuter sa pag uwi sa gabi at pagbibigay ng kahalagahan sa mga transport workers sa pamamagitan ng pagpapaigting ng slogan na ‘Sama-Sama sa Pasada’ na siyang adhikain ng grupo.

Sa kasalukuyan, sinabi ni Hernandez na nangangalap din sila ng 150,000 signature mula sa mga commuter at iba pang sektor upang matulungan silang magising ang kamalayan ng publiko sa kanilang grupo at maging boses ng mga mananakay sa Kongreso.

Pormal din na ipinakilala ni Hernandez ang PASADA Babes na isang All Female Commute Dance Crew kung saan ay inihahayag nila sa pamamagitan ng sayaw at awit ang kanilang karanasan sa pagbibiyahe.

Ayon kina Shante, Jai, Shin, Kim at Mary bagama’t malaking problema sa kanila ang kakulangan ng masasakyan idinadaan na lamang nila ito sa paggawa ng kanta at pagsasaya dahil may mas malaking problema pang nakaabang sa bansa at ito ay ang pandemyang dulot ng COVID 19.