Kolesterol iyak kay Gumabao

DAPAT positive lang!

Ito ang pinaramdam ni volleybelle Michele Gumabao sa mga may fitness goal.

“Stay happy,” unang hirit ng modelo sa kanyang Instagram post na naka-sports bra at leggings.

Matapos i-encourage ang netizen na maging masaya at positibo sa buhay ay sinundan niya ito ng “and let those fats do the crying,” kung saan nasilip ang kanyang abs.

Bukod sa masayang buhay ay itinataguyod rin ng beauty queen ang healthy at pagiging physically fit.

Mapapanood muli sa loob ng court ang volleyball star sa darating na PVL bubble na posibleng simulan sa huling linggo ng Hunyo o unang linggo ng Hunyo. (Aivan Episcope)