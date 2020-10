Kokoy ‘naglaway’ kay Alexander

Dumadami na talaga ang fans ng mga boys’ love (BL) series sa Pilipinas at sunod-sunod din ang paglalabas ng iba-ibang kumpanya ng mga sarili nilang serye. Ang latest namang aabangan nila ay mula sa ABS-CBN na pinamagatang “Oh, Mando” na naglabas na ng teaser kamakailan.

Ayon sa patikim na inilabas ng Dreamscape Entertainment, bibida rito sina Kokoy de Santos, Alexander Diaz, at Barbie Imperial.

Ang kwela nga ng napanood naming teaser dahil mukhang magliligawan ang mga karakter nina Barbie at Kokoy sa unang bahagi ng kwento. Pero nang makita na ni Kokoy ang nakahubad na si Alex ay hindi na ito makahinga nang maayos at magsisimula na siyang tanungin ang sarili niya kung attracted nga ba siya sa mga lalaki. Ibang klaseng love triangle pala ito.

Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang ibinahagi sa social media ang teaser ay nakakamit na agad ito ng mahigit 500,000 views sa Twitter at Facebook accounts ng Dreamscape.

Nagwala nga ang fans ni Kokoy dahil sa excited silang sumabak muli ang aktor sa isang BL role.

“OMG! Siya na talaga ang King of BL series sa Pilipinas,” sabi ni @itsmederec sa Twitter.

Hirit naman ni @rolandlumibao7, “Grabe ka Kokoy, ikaw na! Kahit anong role, you nailed it. In fairness, ang ganda ng trailer, patok ito, I bet!”

Para naman kay @EuphoricMom30, “OMG, we stan the versatility king! I can’t wait for this! Gumaan ang pakiramdam ko.”

Madami na ang nag-aabang sa serye at kung saan ito ipapalabas – sa YouTube kaya o sa iWant TFC? (DS)