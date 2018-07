Koko kasado sa miting sa pekeng pangulo ng PDP-Laban

HANDA si PDP-Laban President at Senador ­Aquilino ‘Koko’ Pimentel III, na harapin sa pulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabi nitong ‘pekeng’ pangulo ng kanilang partido.

Sinabi ni Pimentel na magandang mapag-usapan na rin nila ni Pangulong Duterte, na siyang chairman ng partido, ang mga isyung bumabalot ngayon sa kanilang organisasyon.

“Kung gusto ng presi­dente na makipag-usap tungkol sa partido ay napakatagal ko na pong panahon na nagre-request sa kanya. Kung ito ang paraan para makapag-meeting eh ‘di makikipag-meeting ako,” diin ni Pimentel.

Una nang sinabi ng Malacañang na nais ni Pangulong Duterte na makaharap ang mga opis­yal ng PDP-Laban gayundin ang nagpasimuno ng hindi umano awtorisadong pagpupulong ng mga miyembro nito, noong Biyernes.

Tinukoy na namuno sa event si Rogelio Garcia na ayon kay Pimentel ay isang abogado sa General Santos City at dating miyembro ng partido.

Sa kabila naman ng mga pangyayari, tiwala pa rin si Pimentel na so­lid pa rin ang PDP-Laban partikular sa kanilang pagsuporta kay Pangulong Duterte.

“Dapat maging ma­tatag lang kami. Isipin namin best interest ng partido at bawasan na ang drama at side show. Para sa mga lehitimong member ‘wag kayo mag-alala ‘yung mga nabalita lang na kumikilos, hindi naman sila high ranking officers karamihan nga siguro sa nandu’n non members, hindi tayo apektado diyan ‘wag kayo mag-alala,” saad ni Pimentel.