Koko kang Duterte: Ibutang na ang permaninting DSWD Secretary

Giawhag ni Senador Koko Pimentel si Presidente Rodrigo Duterte nga mobutang na ug bag-ong kalihim sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Giingong gikinahanglan ang adunay permanenteng kalihim ang DSWD tungid kay daghan kinig trabaho ilabi na nga daghang gihikling tubgid sa bagyo ug walay puas nga pag-ulan sa Luzon.

Gibutang karon si acting DSWD Secretary Virginia Orogo apan limitado ang iyag gahum

Gihulip si Orogo kang DSWD OIC Emmanuel Leyco nga mihulip usab ni kanhi DSWD Secretary Judy Taguiwalo nga wala aprobahe ang iyang appointment sa Commission on Appointments (CA).

“Swift action and urgent decision-making are needed to ensure that aid will reach residents of affected areas,” matud ni Pimentel.

Matud ni Pimentel nga ang DSWD maoy nangulo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services.

Mao usab kini ang gitahasan ga modumala sa paghatag ug hinabang pinansyal sa mga apektado sa TRAIN Law.

Mandato sa ahensya ang pagtabang sa mga apektado sa kalamidad

Adunay P137.55 bilyong budget ang DSWD karong tuiga.