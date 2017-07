Koko: Alvarez walang ‘K’ humirit ng 5 year ML

Walang power si House Speaker Pantaleon Alvarez na humirit ng extension ng martial law sa Mindanao, ayon sa kaalyadong si Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III.

Reaksyon ito ni Pimentel sa mungkahi ni Alvarez na patagalin ang martial law sa Mindanao hanggang matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022.

Ayon sa pinuno ng Senado, si Pangulong Duterte lamang ang maaaring mag-request ng extension ng martial law at hindi ang ibang opisyal ng gobyerno.

“Ako kasi ang aking position is extension of martial law must be requested by the President. Dapat sa kanya manggaling yung idea na kailangan ng extension hindi galing sa kahit kanino,”diin ni Pimentel.

“Siguro ang ginawa lang ni Speaker, sabi n’ya siguro pag may request he is open up to that period of time. Tinelegraph lang n’ya yung kanyang personal position,” depensa naman ni Pimentel sa kontrobersyal na pahayag ni Alvarez.

Matatapos na ang 60-day martial law sa Mindanao ngayong Hulyo 22, kaya’t umiinit na ang usapin kung kinakailangang palawigin ang batas militar sa Mindanao lalo’t hindi pa tuluyang napupuksa ang paghahasik ng mga terorista sa Marawi City.

Kinumpirma rin ni Pimentel na nakatakdang makipagpulong si Pangulong Duterte sa mga senador ngayong Hulyo 17 at posibleng matalakay umano rito ang extension ng martial law extension.