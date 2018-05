Kobe Paras susunod kay Rivero sa UP

Matapos ianunsyo ng former Green Archer na si Ricci Rivero na maglalaro na siya sa University of the Phili­ppines (UP), mara­ming basketbolista ang kumukumbinsi ngayon kay Kobe Paras sa social media na samahan ang dating DLSU star sa Fighting Maroons.

Ang anak ng PBA legend na si Benjie Paras ay nagbalik bansa matapos maglaro sa high school at college ball sa United States. Kamakailan lang ay nagdesisyon itong iwan ang Cal State-Northridge.

Sa socmed, bumuhos ang mga nang-eenganyo sa batang Paras na ‘wag na munang umakyat sa pro-ranks gaya ng nais nito at magpahinog pa muna nang husto sa collegiate basketball – partikular sa Maroons, na pinangunahan ng kanyang tatay na si Benjie sa 1986 UAAP crown.

Naglaro rin ng isang season sa UP ang kuya ni Kobe na si Andre bago tumutok sa showbiz.

Pero wala pang pormal na usapan kaugnay rito.

“Talagang no talks with Kobe,” sabi ng isang source na dikit sa koponan na ayaw magpabanggit ng pangalan.

”Of course, we would certainly like him to play for UP. Pero ni usap, wala pa.”

Sa panig naman ni UP coach Bo Perasol, malaki ang maitutulong ni Kobe kung sakali.

“Basta available, he would be a great addition to our program,” aniya.