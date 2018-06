Kobe Paras mega bonding kina Caleigh, Yohan, Jared

Daming natutuwa sa mga pino-post na photo nina Jackie Forster at Kobe Paras sa kanilang mga social media account, lalo na sa mga Instagram story nila. Larawan ng isang masayang pamilya, na matagal na panahon ding nagkahiwalay.

Tila bawing-bawi na nga ngayon ang mahigit 12 na taon na paghihiwalay nila, ha! Balik-Pilipinas nga si Jackie Forster ngayon, at kasama pa niya ang mga anak at mister niya.

At siyempre, isa sa madalas na kalaro ng mga bata ay ang kuya nilang si Kobe. Masa­yang nakikipagkulitan si Kobe sa mga nakababata niyang kapatid na sina Yohan, Caleigh, Jared.

“When Kuya (@_kokoparas) said he would sleep over @caleighsimone almost cried. Today she was up at 6am, I asked her to go back to sleep but at 8am she got up and went straight to the shower and is waiting for him to wake up #siblinglove,” caption ni Jackie sa photo nina Kobe at Caleigh.

Sa IG story naman ni Kobe ay makikita kung paano siya pupugin ng halik ng mga paslit, at kitang-kita sa mukha niya ang sobra-sobrang kagalakan. At sino pa ba ang mas masaya sa mga ganitong pagkakataon kundi si Jackie, na mahigit isang dekada ring iyak nang iyak na sabik makasama ang mga anak.