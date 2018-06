Kobe, MJ kay LeBron

PARA masementuhan ni Le­Bron James ang puwesto sa hanay ng mga NBA greats, kailangan niyang magdagdag ng championship rings.

‘Yun lang, walang iba. Hindi ‘yung dami ng pagkakataon na bumiyahe sa Finals.

Rings pa rin.

At nagkakasundo sina Kobe Bryant at Michael ­Jordan sa bagay na ‘yan.

Mula kay Kobe: “All I thought about as a kid personally was winning championships. That’s all I cared about. That’s how I valued Michael (Jordan). That’s how I valued (Larry) Bird. That’s how I va­lued Magic (Johnson). It was just winning championships.”

Sagot iyon ni Kobe sa tanong ni Howard Beck ng Bleacher Report kung masusukat ang iiwang marka ni LeBron sa basketball sa bilang ng sampa niya sa Finals.

Pagkatapos walisin ng Golden State, 4-0, sa katatapos na Finals, 3-6 na si Le­Bron sa NBA championships – dalawa sa Miami Heat, isa sa Cleveland Cavaliers.

Sariling pananaw daw iyon ni Kobe – minsan ay wala sa equation, madalas ay kasama sina Jordan at LeBron, sa debate kung sino ang GOAT (greatest player of all time) sa NBA.

“If I’m ‘Bron, you got to ­fi­gure out a way to win. It’s not about narrative. You want to win championships, you just gotta figure it out,” dagdag ni Kobe.

Hindi nagpatalon-talon ng team si Kobe para mangolekta ng championship. Lahat ng lima niyang rings, nakuha sa Lakers. Si Jordan, kinolekta ang anim sa Chicago Bulls.

Sang-ayon si Jordan kay Kobe.