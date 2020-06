Koalisyon naglatag ng ‘bank grading project’

Nakibahagi ang mga miyembro ng Withdraw from Coal (WFC) Campaign sa pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Bank of the Philippine Islands (BPI) sa pagsisimula ng pakikipag-ugnayan nito sa mga bangko para sa kanilang Coal Divestment Criteria at Scorecard.

Ang ‘scorecard’ ay nangangahulugan na sila ang mangangasiwa sa proseso sa pagsusuri kung paano “green” ang bank’s investments ng mga policymakers, investors, at depositors, partikular ang kanilang pagkakasangkot sa karbon, na labis na nakakapinsala sa lahat ng ‘fossil fuels.’

“The Coal Divestment Criteria and Scorecard is meant to provide an honest review system for banks and stakeholders in the fight for coal divestment. While we get most of our data from public sources, we understand that there are some things that only the management of banks can provide.

This is why we welcome the opportunity to meet with the top leadership of BPI for an open discussion of their policies and plans about coal,” pahayag ni WFC Convenor Gerry Arances.

Ang meeting na isinagawa sa pamamagitan ng Zoom, ay dinaluhan ni Arances bilang kinatawan ng WFC, habang si BPI President at CEO Cezar “Bong” Consing ang nanguna sa mga delegasyon mula sa mga bangko.

Aniya, ang ‘coal’ ay itinuring na ‘under fire’ sa mga nakalipas na taon dahil sa masamang idinudulot nito sa klima kaya naman ilang malalaking ‘financial institutions’ sa buong mundo ang nag-anunsiyo ng kanilang ‘divestment plans.’ (Dolly Cabreza)