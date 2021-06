Koalisyon kontra terorismo pinaaarmasan ni Digong

Nagbigay ng go signal si Pangulo Rodrigo Duterte sa isang coalition advocate group na maaaring magdala ng baril basta kuwa­lipikado ang mga ito.

Ito ang inihayag ng Pangulo matapos pangunahan ang launching at oath taking ng mga opisyal ng Global Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Groups and Force Multipliers sa Kampo Crame kamakalawa.

Hinimok ng Pangulo ang koalisyon na tulungan ang gobyerno na ipatupad ang batas laban sa mga kriminal at mga terorista sa pamamagitan ng citizen’s arrest.

Pero kapag manlaban aniya ang mga kriminal ay huwag tapatan ang mga ito lalo na kung armado dahil baka mapahamak lamang ang mga gustong tumulong sa gobyerno.

Dahil dito, sinabi ni Pangulong Duterte na papayagan niyang magkaroon ng baril ang mga nasa koalisyon basta kuwalipikado ang mga ito sa pamantayan ng Philippine National Police (PNP).

“If you have this coalition, you have the list of people who are there and who can arm themselves. I will order the police, if you are qualified, get a gun and help us enforce the laws,” anang Pangulo.

Kailangan lamang aniyang sundin ang batas kapag nag-armas at dapat gamitin lamang ito kapag nagkagipitan laban sa mga kriminal.

Sa kanyang talumpati ay binigyang-diin ng Pangulo ang mga ginagawang paghahasik ng karahasan ng kilusang komunista at talamak na panghihingi ng revolutionary tax na dapat na aniyang matigil.

Inilahad din ng Presidente ang matinding epekto ng iligal na droga sa mga Pilipino pati na kung paano wasakin ng droga ang isang pamilya. (Aileen Taliping)