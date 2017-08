I KNOW BETTER!: SHARON, PUMALAG VS. KAMPO NI SARAH!

Binigyan-linaw ni Sharon Cuneta ang lu­mabas na tsismis na inisnab niya ang Team Sarah at Jona matapos silang manalo sa The Voice Teens.

Pinalabas kasi sa tsismis na mababaw siya at bastos kaya pumalag na ang megastar at inilabas ang mahabang sentimiyento sa Facebook.

Heto ang bahagi ng kanyang mensahe…

“Sa buong career ko may nakita ba kayong asal ko na ganyan kababaw at kabastos?

Luma­laban lang ako pag kailangan, pero bihirang-bihira ‘yon over almost 40 years. Bakit pinalalaki ito o inumpisahan man lang?

“Si Sarah parang na­kababatang kapatid ko. Pinagtanggol ko noon sa intriga when kahit sa sarili ko never ko ginawa ‘yon dahil naniniwala akong isa siya sa dapat respetuhin at sumikat dahil matino siyang bata, magandang example sa mga kabataan ngayon bukod sa napakagaling. Bakit gagawin ko yun?”

May sakit daw si Sharon nu’ng grand finals ng show…

“My acidity was so bad and I had cough Friday that suka pa ako nang suka na wala naman halos lumalabas kasi di ako makakain,” katwiran pa ng megastar.

Nag-check in siya sa isang hotel after ng finals dahil ayaw niyang mahawa sa kanyang sakit ang mga anak. Nakiusap si Sharon na tigilan na ang pagkalat ng walang basehang tsismis.

“YOU ARE HURTING ME FOR NO REASON. Lahat ng pintas wala akong pakialam, pero pag involved ang mga kaibigan at ugali ko na wala namang katotohanan, nasasaktan ako.





“Ako nga ang nababastos minsan pero wala kayong naririnig sa akin. HUWAG NINYONG INSULTUHIN ANG PAGPAPALAKI SA AKIN NG MGA MAGULANG KO. And you have to remember this: THE WAY YOU FANS ACT AND TALK REFLECT ON YOUR IDOL.

“That is why I’m proud of my Sharonians. Alam nila pag sobra na at kailangan nang ilagay sa lugar, at kung kailan tatahimik. Napakabilis niyo naman makalimot ng mga ipinakita kong kabutihan kay Sarah over the years.

“Itaas niyo ang iniidolo ninyo. Huwag kayong manghila pababa ng idolo ng iba. Sana maliwanagan ang puso at isipan ninyo. Huwag masyadong mataas ang lipad at masakit ang pagbagsak pag ganoon.

“Kami ni Lea walang problema. I already explained na ‘di lang kami nag-abot nu’ng pinababa na kami.

At alam namin na kahit hindi kami mag-usap pag ganoon ‘di namin fault. Malawak kasi ang isipan namin at dito naman kami lumaki sa showbiz at sumikat.

“Napakadami kong pinagdadaanan sa buhay ko ngayon na wala kayong kaalam-alam.

Napa­kabigat na ng dibdib ko at araw-araw akong may pinapasan. Pero ginagawa ko pa rin ang trabaho ko ng tama at walang tinatapakan.

“Nakakadagdag lang kayo ng sakit sa damdamin ko ng ‘di ko naman dini-deserve.

“Tama na po please. Tapos na ang issue na ito as far as I am concerned. God bless you. At ipinapasa-Diyos ko na lahat kayo at lahat ng ito. Sa­lamat po.”