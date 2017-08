I KNOW BETTER!: Richard at Sarah engaged na!

Engaged to be married na sina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati. Ito ang inanunsyo nila sa kanilang Instagram account kahapon, Lunes.

Naghuhumiyaw naman ang caption ni Ruffa Gutierrez sa IG sa photo nina Chard at Sarah na naka-lock, huh!

I love you and I can't wait to start this new chapter of our lives together❤️ A post shared by Richard Gutierrez (@richardgutz) on Jul 31, 2017 at 6:16am PDT

“THEY ARE ENGAGED!!! Congratulations @richardgutz & @sarahlahbati #GutzONE.”

Naganap ang proposal sa Zermatt, Switzerland. Kung hindi kami nagkakamali, ito ‘yung time na binisita ni Sarah ang kanyang ama kasama si Chard at anak nilang si Zion.

Caption naman ni Sarah sa IG, “The stars are aligned in the universe and this happened. I’marrying my best friend.”

“I love you and I can’t wait to start the new chapter of our lives together,” caption naman ni Richard.

Bumati naman ang mga kaibigan nilang si Anne Curtis, Lovi Poe, at Karel Marquez.

Kung hindi kami nagkakamali, ang wedding proposal ni Chard at Sarah ay ipinalabas sa reality show ng pamilya na It Takes Gutz to be a Gutierrez Season 5 na nagsimulang umere kahapon sa E! Channel.

Miss Millennial tinatarget ng mga trolls

Umarya na naman ang trolls sa social media at ang kinukuyog naman nila ay ang bagong segment ng Eat Bulaga na Miss Millennial Philippines 2017.





Nagsimula nu’ng Lunes ang pagpapakilala ng bawat kandidata at naabutan namin ang Miss La Union.

Eh, isa sa hosts ng segment na ‘yon si Alden Richards kaya hayun, pinutakti ng banat ng haters at bashers ang social media account ng noontime show.

Tugon ng admin ng socmed ng EB, “Hindi po nonsense ang pagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas…Kung napanood niyo po nung Sabado mas maiintindihan niyo po ang konsepto ng Miss Millenial.”

Bale 38 ang candidates sa Miss Millennial PH at ang local tourism ang nais tulungang i-promote ng EB sa pageant na ito ayon sa Jenny Ferre, VP Creative ng noontime show.

Ruru dibdiban ang training

Dibdiban ang pre­parasyong ginagawa ni Ruru Madrid para sa kanyang next assignment sa Alyas Robin Hood 2.

Inilantad niya sa Instagram ang parcour training na pinagkakaabalahan niya ngayon sa Ninja Academy Philippines. Ang chief ng academy na si Raven Solar ang personal na nagti-train sa kanya.

Sa interview kay Ruru sa 24 Oras, tatlong oras ang training na ginagawa niya na ang ginagawa ay takbo, lundag, at tumbling at may dagdag pang exercise.