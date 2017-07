I KNOW BETTER!: EMPOY, BIGONG MATIKMAN ANG LIPS NI ALESSANDRA!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Garden wedding ang drama sa kasal nina Arthur Solinap at Rochelle Pangilinan na gagawin sa Tagaytay ngayong August.

Ayon ito sa Kapuso actor na dumalo kasama si Rochelle, sa star-studded premiere night ng pelikulang Kita Kita sa Trinoma Cinema last Tuesday.

Biro nga kay Arthur, dapat mabuntis agad si Rochelle. “Oo. Bibilisan namin! Ha! Ha! Ha!” tugon niya.

Hindi lang ang couple na sina Arthur at Rochelle ang nanood ng pelikulang binigyan ng Grade A ng Cinema Evaluation Board.

Present din ang real life couple na sina Richard Poon at Maricar Reyes pati na ang rumored couple na sina Angel Locsin at producer-businessman Niel Arce.

Present din sina Vice Ganda, Angeline Quinto, Erik Santos, KZ Tandingan, Yeng Constantino, Inigo Pascual (na kumanta pa bago pumasok sa sinehan). Marc Abaya, Ritz Razul, Meg Imperial, at iba pang artists ng Cornerstone Management.

Of course, present ang producers ng movie na sina Piolo Pascual at Bb. Joyce Bernal na tuwang-tuwa sa feedback ng nakapanood.

Maganda ang Kita Kita. Kapwa magaling ang bidang sina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez. Nadala nila ‘yung kabuuan ng movie na may kurot sa puso na, nakakaaliw pa.

Inakala ng manonood ay tapos na ang movie nang muling makakita ang character ni Alex.

Pero meron pa palang karugtong itong kuwento na nakakaantig ng damdamin!





Maging ang direksyon ni Sigrid Bernardo ay kahanga-hanga. Nagawa niyang aliwin ang manonood sa loob ng dalawang oras kahit na nga sina Alex at Empoy lamang ang nakikita sa screen.

Pero kahit nayayakap at nahahalikan sa pisngi, hindi pa rin naka-score sa labi ni Alex si Empoy, huh!

Enjoy lang panoorin ang Kita Kita kumpara sa ilang romantic-comedy films na ang sentro ng pagpapakilig ay ang mga artista at hindi ang kabuuan ng istorya, huh!