Knott haharurot sa Savona meet

PAKAY ni Filipino-American trackster Kristina Knott na makamit ang Olympic qualifying time sa kanyang pagsabak sa 10th Meeting International Citta Di Savona sa Mayo 13 sa Savona, Italy.

Upang makapasok sa Olympics, kinakailangan na makamit ng 2019 Southeast Asian Games gold medalist ang Olympic qualifying standard na 22.80 segundo sa 200-meter event.

“I believe I can hit it in Savona in Italy. This past meet was probably the first meet that I had good technical training sessions with my coach in person because I’ve been doing it through phone or like text messages,” saad ni Knott sa panayam ng PTV Sports.

“We finally able to have in person session so I feel like that has been a big changing factor to my performance.”

Magugunita noong nakaraang buwan, komopo ng tansong medalya ang 25-year-old sprinter sa 2021 Louisiana State University Alumni Gold meet matapos makapagtala ng 23.17 segundo sa women’s 200-meter dash Olympic Deve event.

Samantala, inaasahang tatakbo rin si Knott sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. (JAToralba)