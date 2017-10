Knights may tsansa pa

By Elech Dawa

Pinaypayan din ng Letran ang misyon na humabol kahit playoff para sa huling silya sa final four ng NCAA 93 basketball.

Iginuhit ni Rey Nambatac ang anim sa kanyang 18 points sa final stanza para siguruhin ang 66-60 panalo ng Knights laban sa makulit na St. Benilde kahapon.

Magkabuhol ang Letran at Arellano sa 9-9, parehong nakasiguro ng playoff para sa last F4 slot.

Puwede silang samahan ng San Sebastian (8-9) kapag tinalo ng Stags ang Perpe­tual bukas.

Kapag nagkaroon ng three-way logjam sa No. 4, unang maglalaglagan sa playoff ang Letran at Arellano sa Biyernes. Ang mana­nalo ang haharapin ng Baste sa second playoff.