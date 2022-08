Knicks takam kay Donovan

KARAMIHAN sa mga koponan na nagtatagumpay sa kalakalan sa NBA ay ‘yung mga koponan na naglalagay ng proteksyon ng mga manlalaro na huwag mailipat ng ibang team.

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa poder pa rin ng Utah Jazz si Donovan Mitchell, kahit na nga takam na takam ang New York Knicks sa 25-anyos na manlalaro.

Ayon kay Fred Katz ng The Athletics, napakaganda ng alok ng Knicks para kay Mitchell ngunit nasa manlalaro pa rin ang huling desisyon.

“I’ve said many times that the Knicks-B offer for Donovan is better than the other suitors’ A+ ones,” pahayag ni Katz sa kanyang Twitter.

Kahit na malakas na ang mga bulung-bulungan na ang koponan na nais mabuo ng Jazz ay kasasangkutan ang paglilipat kay Mitchell at Fil-Am Jordan Clarkson, ay hindi pa rin basta-basta makakalapit ang mga nais na makuha ang mga nasabing player.

Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang nais ng mga fans ay panatilihin si Mitchell sa koponan patin a si Clarkson. (Annie Abad)