Klea nagkajowa sa online shopping

Baka sa online shopping mo na mahanap ang forever mo!

Ngayong Sabado (May 8) sa Tadhana, bibida si Klea Pineda bilang si Roxanne, isang certified astrophile — naniniwala siya na may kinalaman ang paggalaw ng planeta at mga bituin sa kapalaran ng tao lalo na pagdating sa pag-ibig. Pero gumuho ang mundo ni Roxanne nang iwan siya ng boyfriend of seven years na si Joseph (Dion Ignacio).

Dahil sa heartbreak, ibinuhos ni Roxanne sa online shopping ang kanyang oras. At dahil araw-araw may order, araw-araw rin may delivery from Kokoy (Nicco Manalo). Crush pala ni Kokoy si Roxanne kaya tuwang-tuwa siya tuwing may delivery ito. At dahil sa madalas nilang pagkikita, magkakaroon sila ng hindi inaasahang pagtitinginan.

Mapapa-sana all ka na lang talaga sa kilig na hatid ng Tadhana: Chase Your Dreams Special, hosted by Marian Rivera, ngayong Sabado, 3:15 p.m., sa GMA-7. (Dondon Sermino)