Klea kinabog si Sheryl sa aktingan

Simula nang umere ang fresh episodes ng high-rating GMA Afternoon Prime series na Magkaagaw, marami ang pumupuri sa mahusay na pag-arte ni Klea Pineda.

Makikita sa YouTube channel ng GMA Network na punong-puno ng mga positibong komento ang mga eksena ni Klea bilang Clarisse Santos-Almonte sa serye simula nang malaman n’ya na niloloko siya ng kanyang asawa na si Jio (Jeric Gonzales) at ng boss niya na si Veron Santos (Sheryl Cruz).

Komento ng isang netizen, “Super galing ni Clarisse… 100%. I will vote for Best Actress for this girl. So real to act.”

Ani naman ng isa, “This girl nailed it! We all feel the pain and tears of Clarisse. Our hearts are full of her pain and our eyes are full of tears.”

Dagdag pa isang fan, “Grabe ang husay ni Klea. Parang married na siya sa tunay na buhay… Damang dama bawat linya.”

May ibang nagsasabi na kinabog nga raw ni Klea si Sheryl sa aktingan. Mas ramdam daw kasi ang galit sa mukha, pananalita ni Klea.

Si Sheryl daw kasi, bagamat kontrabida na ang role, hindi pa rin makaaliw sa nakasanayan niyang klase ng akting. Kumbaga, si Sheryl pa rin daw kasi ang nakikita nila kahit ibang karakter na ang ginagampanan nito.

Pero siyempre, hindi naman pumayag ang mga fan ni Sheryl. Si Sheryl na matuturing na beterana na sa aktingan, at minamani na lang ang eksena na kasama si Klea.

Si Sheryl nga raw ang dapat purihin dahil nailabas niya ang husay ni Klea sa pag-arte. Kung hindi raw mahusay si Sheryl, baka hindi rin lumabas ang galing ni Klea.

Well… (Dondon Sermino)