Klaudia ‘di makabalik ng Pinas para sa pumanaw na ina

Pumanaw na ang ina ni Klaudia Koronel.

At ang mahirap, nasa Amerika nga si Klaudia, at iba pa niyang mga kapatid, at alam naman natin ang sitwasyon ngayon, na hindi basta-basta puwedeng bumiyahe dahil sa pandemic.’

Heto nga ang sunod-sunod na Facebook post ni Klaudia:

“Ang hirap mamatayan ‘di makabyahe. Isa kong kapatid sa Mindoro walang masakyan. Kaya isa lang kapatid ko kasama ng mama ko.

“Tanggapin na lang natin nior, naging mabuti siyang ina sa atin…

“Masaki tang marinig ang mga iyakan ng mga kapatid ko. Kailangan kong maging strong bilang panganay.

“Hindi ko alam ang gagawin ko. uuwi ba ako o hindi?”

Pero sa huli, nagdesisyon si Klaudia na hindi na lang umuwi ng Pilipinas.

“Ang mamatayan ng ina ay napakasakit. Pero mas lalong nagpahirap ang kalagayan na ‘di mo maabutan ang iyong ina dahil sa epidemiya. Kahit umuwi man kaming nasa abroad… ito ang laging tanong sa isipan, maabutan pa ba kita, Ma” Kung quarantine ako, at 5 days sa hotel to wait sa resulta? Dobleng sakit…Paalam mahal kong ina… I Love you Mama…”

Nakikiramay ang Abante sa pamilya mo, Klaudia… (Dondon Sermino)