Klasikong tugtugan ng PPO

Sa panahong ito na hindi pa maari ang mga pagtitpong panlipunan, ang Philippine Philharmonic Orchestra (PPO) ay nakapaghanap ng halililing pamamaraan upang ang klasikal na musika ay maabot ang madlang Pilipino sa pamamagitan ng PPO Chamber Music Concert, na ipapalabas sa October 30, 2020 (Biyernes), 8pm, na matutunghayan sa on-line streaming ng CCP at PPO Facebook Pages at CCP YouTube Channel.

Si Maestro Yoshikazu Fukumura, PPO music director at principal conductor,ay maingat na nag-programa ng konsiyerto na kung saan iba’t-ibang instrumento ng orkestrang ginagamit para sa maliliit na musical ensembles ang pangunahing maririnig at mabibigyang pansin.

Para sa konsiyerto ngayong buwan, ang sentro ng repertoire ang string instruments. Sa simula ng programa, si PPO concertmaster at violinist Dino Akira Decena at cellist Giancarlo Gonzales ay tutugtugin ang VIOLIN AND CELLO DUO OP. 6 No. 1 ni Franz Anton Hoffmeister.

Sina Violinist Jose Carlo Tuazon, violinist Berny Dulce Payte, cellist Giuseppe Diestro, at double bassist Ariston Payte III ang tutugtuging piyesa ay ang play SONATA FOR 2 VIOLINS, CELLO AND DOUBLE BASS NO. 2 IN A MAJOR niby Gioachino Rossini na siyang maririnig bilang ikalawang bahagi ng programa.

Sa Nobiyembre 27, ang magiging bida sa PPO Chamber Concert ay mga piyesa at wind instruments musical artists. Sina Clarinet players Ariel Sta. Ana, Jayson Rivera, at Hernan Manalastas ay tutugtugin ang SERENADE FOR 3 CLARINETS ni Wolfgang Amadeus Mozart.

Ang susunod na piyesa ay ang PREGON DE DANZA FOR CLARINET AND CELLO ni Georgia Sanchez, at ang tutugtog ay si Jayson Rivera, clarinet at cellist Gerry Graham Gonzales.

Ang iba pang wind musical artists na kasama sa programa at sina flutist Rosemarie Poblete, clarinettist Ariel Sta. Ana, bassoonist Frenvee Andra, at French horn player Ernani Pascual na ang magiging piyesa ay WOODWIND QUARTET NO. 4 IN B MAJOR ni Gioachino Rossini.

Ang huling musical artists performers para sa konsiyerto sa Nobyembre ay sina flutist Hercules Santiago at marimba player Aimee De la Cruz na tutugtugin ang TWO PIECES FOR FLUTE AND MARIMBA ni Ney Rosauro.

Pahayag ni PPO Orchestra Director Eugene Delos Santos, DMA: “In compliance with the protocols imposed by the government, the most logical and safest way to perform classical music is through ensemble playing. By doing so, it will not only help highlight the artistry of individual players with their respective instruments more but also offer another form of performance for instrumental classical music to audiences aside from the usual full orchestra performances of the PPO before the pandemic.”

Para sa karagdagand impormasyon, mangyaring bistahin ang CCP website (www.culturalcenter.gov.phr) at sa opisyal na CCP at PPO Facebook pages.