Kitkat nagbanta: Maliit na ‘ari’ ni Janno ipapaputol

Lalong lumala ang hidwaan nina Janno Gibbs at Kitkat dahil nadamay na ang kanilang pamilya at nakakatanggap na raw si Janno ng death threat.

Kaya ni-repost ni Janno sa kanyang Instagram ang mga IG Story ni Kitkat para mabasa ng mga netizen ang mga pagbabanta nito sa kanyang buhay.

Heto ang naging threatening post ni Kitkat kay Janno:

“Galit na galit pamilya ko! Lalo ang tatay at asawa ko P****** mo din daw! Magharap daw kayo! Kahit kelan wala kang B&?!#G. Buong mundo suklam na suklam sayo pati sa ginawa mo sa pamilya mo!

“Ngayon pati ako at pamilya ko damay sa saltik mo! Di kita mapapatawad! Bigla kang pipitik ng duro-duro pagwawala at pagmumura sa tao at magwawala? Adik ka???! Sabagay ang lamig-lamig lagi ka pawis!

“Kung di ka G@*O yung ginawa mo magagawa mo ba sa asawa mo or sa pamilya mo? At kalalaki mong tao manduduro, maghahamon at magmumura ka sa babae???! wala ka talagang B&$@G!

“Di lang ako, lahat nanliit sa ginawa mo, ikamamatay ko stress ko sayo! Ako tong may pinagdadaanan, may sakit pero ikaw tong eksena! Kahit kelan napaka-unprofessional mo! Bigla-bigla kang pumipitik kahit masaya ang lahat ilang beses yan pero eto di na mapapalampas! Sobra kana! Tatay at Asawa ko galit na galit magharap daw kayo! Putulin yang maliit mong ano! At bayaran mo mic na binato mo! Kapal ng mukha mo! Di ka namin mapapatawad!”

Anyway, maraming netizen ang na-curious panoorin ang ‘Happy Time’ sa Net 25. Dahil sa bangayan nina Janno at Kitkat, nalaman ng mga netizen na may noontime show pala sila.

Pero mukhang dapat daw palitan na ito ng title na Angry Time o di kaya War Time dahil mukhang di pa huhupa ang giyera nina Janno at Kitkat, lalo pa’t sumali na ang pamilya nila sa gulo. (Ruel Mendoza)