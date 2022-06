Kit binasura na: Joseph Marco bagong boylet ni Herlene Budol

Grabe ang naging impact ng ‘iskandalo’ na kinasangkutan ni Kit Thompson kay Ana Jalandoni, ha! Trabaho talaga niya ang nawala.

Kaya ang mga artista, sampung beses talaga na dapat mag-isip bago gumawa ng mga bagay-bagay sa buhay nila.

Anyway, tuluyan na ngang nasipa si Kit sa project ni Herlene ‘Hipon Girl’ Budol, ang ‘Ang Babae Sa Likod ng Facemask’ na prodyus ng Puregold, at mapapanood sa Puregold Channel, at pinamahalaan ni Direk Chris Cahilig at dinirek ni Victor Villanueva.

Si Joseph Marco ang pinalit kay Kit. At yes, binasura lahat ng mga nakunang eksena kay Kit. At nag-shooting na lang ulit sina Herlene at Joseph.

Doble man ang gastos, pero sabi ni Direk Chris, “Ang ganda kasi ng series kaya talagang nilaban namin despite all odds. Impressive ang commitment ng Puregold to provide quality entertainment sa netizens. Di talaga sila bumitaw,” sabi ni Direk Chris.

“Ni-reshoot namin lahat. And we love Joseph, dahil very professional at magaan sa set. He’s so commited sa project na ito. Mabuti nga rin ang pinayagan si Herlene ng BPCI na ituloy ang project,” sabi pa ni Direk Chris.

Well, again, ang mga artista, dapat sampung beses mag-isip bago gumawa ng isang bagay.

‘Patay na si Cardo’, pinagpiyestahan sa Twitter

Number one trending nga ang bakbakan na naganap sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ nitong Huwebes ng gabi, na kung saan sa huli ay makikita si Cardo Dalisay/Coco Martin na lugmok, puno ng dugo, walang malay.

Ang tanong siyempre ng marami, patay na ba si Cardo? Katapusan na ba ni Cardo?

Marami ang naiyak sa eksenang binubuhat si Cardo, habang nagsisigaw ang karakter ni Lorna Tolentino na ‘ako ang nanalo’.

Hindi raw nila mapigilan ang maluha sa eksenang `yon. Na kahit lalake raw sila, talagang nagdugo ang puso nila sa eksena.

Pero, ang tanong pa rin nga, patay na ba talaga, o buhay pa ba? At kung buhay pa, paano raw nangyari? Isa raw bang immortal si Cardo, na nalampasan ang lahat ng paghihirap?

Well, marami nga ang tumutok nitong Biyernes ng gabi, para alamin kung patay na si Cardo. Pero, hula pa rin ng marami, na bongga pa rin talaga ang magaganap, dahil for the nth time, mukhang malalampasan ni Cardo ang kamatayan, ha!

Well…