Kisses tumulong sa mga biktima ng lindol

True to her title from Miss Teen Masbate to Miss Masbate, si Kisses Delavin ang isa sa kauna-unahang bumisita at tumugon agad sa pangangailangan ng mga kababayan niya sa Masbate nang ma-hit ng 6.6 magnitude earthquake ang lugar nila.

Sa Facebook page ng kanyang management company, ang All Access to Artists, ibinahagi ang mga pictures ni Kisses nang dalawin nito ang mga kababayan na nasalanta ng earthquake ng sumunod na araw rin.

Ayon sa caption ng AAA, nagpasalamat ang mga ito sa mga fan na nag-share raw ng pictures.

“Kisses Delavin together with her parents visited an evacuation center in Cataingan, Masbate to give help & comfort after an earthquake jolted the city.

“Thank you to the fans who shared these photos and let’s pray for all the people affected.”

Hindi namin nakita na nag-post si Kisses sa kanyang social media accounts ng ginawa. Kaya alam mong isa talaga siya sa mga artistang tumutulong na hindi na ipinangangalandakan pa.

Komedyana nairita sa bintang ng fan

Maingay na namang muli sa social media ang komedyanteng si Pokwang. Una na yung nagalit siya sa dating PBB housemate na si Baninay dahil sa naging click bait nito sa kanyang YouTube vlog.

Na dahil sa “I am Positive” title nito sa vlog niya na late post naman pala, nag-panic si Pokwang at naiyak. Natakot ito dahil naging guest nila si Baninay sa bagong game show na Fill in The Bank sa TV5.

Bukod dito, hindi rin pinalampas ni Pokwang ang netizen na nagsabing ang bago naman niyang talk show sa TV5 pa rin, ang ‘Chika, Besh’ kasama sina Ria Atayde at Pauleen Luna ay wala namang kaibahan o ginaya lang sa mga talk show ng dalawang network.

Kinumpara kasi ito ng netizen sa ABS-CBN’s show na ‘Magandang Buhay.’

Sabi ni Pokwang, “Actually, marami ‘yang ganyang style. Isa-isahin natin po ha, Sis with Gelli de Belen, Janice de Belen at Carmina Villarroel. Mars with Camille Prats, Iya Villania at Suzy Entrata. Kris and Korina. Meron pa, marami pa dyan day! Morning Girls, Zsa Zsa Padilla, Kris and Carmina Villarroel, so saan at sino nagsimula?”

Hindi pa nakuntento si Pokwang, sinundan pa niya ang paliwanag at sagot sa netizen na nagkuwestiyon ng originality ng talk show nila.

Sey pa niya, “Baka po may idea kayo na mai-share, limahan naman ang hosts hindi tatlo lang, gawin nating lima, yung wala nang upuan ang guest.”

Virtual b-day party ni Mother Lily star-studded

Kahit na may pandemic at kahit pa online ang naging 82nd birthday celebration ng mother of showbiz na si Mother Lily Monteverde, star-studded pa rin ito.

Nag-celebrate si Mother Lily ng kanyang 82nd birthday through the online app na Zoom from 1pm to 5pm.

Sa loob ng mga oras na yun, pumapasok at nagli-leave once na nakapag-greet at nakausap na si Mother ng ilan. Naabutan namin sina Ms. Wilma Galvante, Annette Gozon, Ritz Azul, Ricky Davao, Enchong Dee, Judy Ann Santos at iba pa.

Nakipag-chikahan at nag-update ng mga ginagawa nila ang ilan sa mga artista tulad nina Enchong at Juday.

Halos lahat naman nang nag-greet kay Mother Lily, iisa ang tanong dito, ano raw ang sikreto at looking young pa rin at 82. Sagot ni Mother Lily nang natatawa, “Kumain ng kumain, hahaha!”

Siyempre, marami na ang nakaka-miss sa mga events/presscon ni Mother para sa mga movies ng Regal Films dahil sa pandemic.